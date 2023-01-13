В Киржаче управляющую компанию уличили в плохом содержании дома

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Киржачского района в ходе проверки обследовала дом №2 по улице Пугачева, который находится в ведении управляющей компании «Наш дом Киржач».

В подвале дома обнаружился строительный и бытовой мусор, трубопроводы системы отопления имеют следы коррозии, а также подтеканий на запорных устройствах, а в отдельных местах на них отсутствует теплоизоляция. Кроме того, из-за разрушения крепежных элементов потолка провисли электрокабели, а в одном из помещений отсутствует выключатель освещения.

По результатам проверки управляющей компании было внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Киржачского района.