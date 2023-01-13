В Гороховецком районе один человек погиб на пожаре в деревенском доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.48 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем частном доме в деревне Денисово.

На место выехали сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда «Пролетарец» - всего 14 человек на трех пожарных машинах. К моменту прибытия первых расчетов обнаружилось, что дом и гараж горят открытым пламенем по всей площади в 60 квадратных метров. Выяснилось, что пожар заметили слишком поздно, и огонь успел разойтись по деревянным постройкам.

В ходе тушения пожарные обнаружили тело, предположительно 64-летнего хозяина дома. По предварительной версии дознавателей, пожар мог начаться из-за аварийного состояния печи, которая топилась в тот день. Точные причины возгорания устанавливаются.