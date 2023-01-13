Житель Юрьев-Польского района задолжал по алиментам 350 тысяч рублей

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После развода по решению суда 48-летний житель Юрьев-Польского района был обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание дочери. Однако деньги он перечислял не регулярно и не полностью, накопив долг в 350 тысяч рублей.

Судебные приставы вынесли постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника в банке и об ограничении выезда за пределы страны. Кроме этого, было установлено, что у мужчины в собственности есть самосвал, а также жилой дом общей площадью 82,9 квадратных метра. Мужчине запретили совершать регистрационные действия.

Мужчина, осознав, что с этого момента не сможет в Росреестре перерегистрировать жилой дом в общую собственность с нынешней супругой, погасил задолженность в полном объеме.