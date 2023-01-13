В Суздальском районе пьяный водитель врезался в сугроб, скрываясь от ДПС

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели полиции Суздальского района возбудили уголовное дело по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.

В начале января сотрудники ДПС местной Госавтоинспекции заметили на одной из улиц Суздаля «Ладу», которая неуверенно ехала по дороге.

Инспекторы решили проверить легковушку, но водитель, заметив патрульных, лишь ускорился. Однако в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в сугроб.

Оказалось, что за рулем «Лады» находился 54-летний местный житель.

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, однако сам признался, что перед поездкой употреблял спиртное.

Так как ранее он уже привлекался за это к административной ответственности, на этот раз было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.