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НовостиПроисшествия13 января 2023 12:41

В Муроме местный житель похищал из супермаркетов продукты и алкоголь

В общей сложности ему инкриминируют восемь преступных эпизодов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем декабре в полицию Мурома поступило несколько схожих заявлений о краже товаров от представителей местных сетевых магазинов Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения оперативники установили, что во всех случаях действовал один и тот же мужчина, который забирал с витрин алкоголь и продукты и уходил, не заплатив.

Личность подозреваемого установили. Им оказался 27-летний неоднократно судимый муромлянин. После задержания он признался в кражах. Всего полицейским известно о его причастности к восьми хищениям. Ранее за похожие кражи на него уже составлялся административный протокол.

По всем фактам краж дознаватели возбудили уголовные дела, на время следствия мужчину отправили под стражу.