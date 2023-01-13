Владимирская область отправила партию компьютерной техники для школьников Докучаевска

фото Правительства Владимирской области

13 января в подшефный Владимирской области Докучаевск была отправлена новая партия гуманитарной помощи. В неё вошли 140 ноутбуков, 30 стационарных компьютеров и другая оргтехника для школ города.

«Обстрелы сейчас идут рядом с Докучаевском, и дети вынуждены учиться дистанционно. Наши школы не в должном количестве обеспечены современной техникой, поэтому такая помощь будет большим подспорьем для учителей в проведении занятий, а для школьников – возможностью получить доступ к информационным технологиям», – отметил первый замглавы администрации Докучаевска, представитель Правительства Владимирской области Александр Захаров.

Кроме школ, часть техники поступит и на предприятия жизнеобеспечения Докучаевска для организации их бесперебойной работы.

Регион продолжает помогать и нашим землякам в зоне специальной военной операции. 11 января очередная партия дополнительной помощи была отправлена в районы боевых действий. В её составе – 22 печки, газовые горелки и баллончики к ним, шанцевые инструменты – лопаты, топоры и колуны, гвозди, зимние костюмы, берцы, комплекты термобелья, медикаменты, вещи первой необходимости, продукты питания, сигареты.