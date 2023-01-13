Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 12:22

Владимиро-Суздальский музей-заповедник вошел в топ-5 по посещаемости в новогодние праздники

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ВСМЗ

фото ВСМЗ

В зимние праздники во Владимиро-Суздальский музей-заповедник пришли более 70 тысяч посетителей.

Каждый десятый гость, посетивший федеральные музеи нашей страны в новогодние каникулы, приобрел свой билет с использованием Пушкинской карты. Такие данные озвучила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на брифинге 12 января.

В пятерку самых посещаемых музеев вошли Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей-заповедник «Царское село», Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Музей-заповедник «Павловское».