Владимиро-Суздальский музей-заповедник вошел в топ-5 по посещаемости в новогодние праздники

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В зимние праздники во Владимиро-Суздальский музей-заповедник пришли более 70 тысяч посетителей.

Каждый десятый гость, посетивший федеральные музеи нашей страны в новогодние каникулы, приобрел свой билет с использованием Пушкинской карты. Такие данные озвучила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на брифинге 12 января.

В пятерку самых посещаемых музеев вошли Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей-заповедник «Царское село», Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Музей-заповедник «Павловское».