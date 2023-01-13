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НовостиОбщество13 января 2023 12:07

В Вязниках поймали браконьера

Он сетью ловил рыбу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Владимирского ЛО МВД России на транспорте

фото Владимирского ЛО МВД России на транспорте

Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли незаконный вылов рыбы.

В акватории реки Клязьма в Вязниковском районе был задержан местный житель, который с помощью сети ловил рыбу в особой экологической зоне, которое могло повлечь за собой массовое истребление биологических ресурсов.

При осмотре места преступления у задержанного была обнаружена и изъята сеть большого размера. Благодаря быстрым и грамотным действиям сотрудников транспортной полиции рыба не была поймана.

Возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. За незаконную ловлю рыбы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.