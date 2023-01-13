В Вязниках поймали браконьера

фото Владимирского ЛО МВД России на транспорте

Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли незаконный вылов рыбы.

В акватории реки Клязьма в Вязниковском районе был задержан местный житель, который с помощью сети ловил рыбу в особой экологической зоне, которое могло повлечь за собой массовое истребление биологических ресурсов.

При осмотре места преступления у задержанного была обнаружена и изъята сеть большого размера. Благодаря быстрым и грамотным действиям сотрудников транспортной полиции рыба не была поймана.

Возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. За незаконную ловлю рыбы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.