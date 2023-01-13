В Юрьев-Польском районе легковой автомобиль врезался в большегруз

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария произошла 13 января около 10.20 на 48 километре автодороги «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль Залесский».

По предварительной информации Госавтоинспекции, 69-летний водитель легковушки «Хендай» при прохождении правого поворота не справился с управлением, в результате чего машину вынесло на встречную полосу, по которой навстречу легковушке ехал большегруз «Скания» под управлением 41-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадал водитель «Хендай» и его 69-летняя пассажирка. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» доставила обоих в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.