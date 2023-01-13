Во Владимирской области на улучшение качества воды направят 731 миллион рублей

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Во Владимирской области продолжается реализация федерального проекта «Чистая вода». В 2023 году на эти цели будет направлен 731 миллион рублей, в том числе 641,7 млн рублей из федерального бюджета, 56,6 млн рублей из областного бюджета и 32,7 млн рублей из местных бюджетов, сообщает региональное Министерство ЖКХ.

Планируются работы на 7 объектах, в том числе на трёх – в Меленковском районе (2-й этап реконструкции водопроводных сетей города Меленки, реконструкция наружных сетей водоснабжения и водозаборного сооружения в селе Илькино, строительство наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением в деревне Кулаки). Также в планах – строительство водопровода по Радиозаводскому шоссе и станции повышения давления в Муроме, реконструкция центрального водозабора в Петушках, модернизация объектов водоснабжения в посёлке Ставрово Собинского района и строительство станции водоподготовки в деревне Панфилово Муромского района.

В результате качественной водой из централизованных систем питьевого водоснабжения будет обеспечено ещё более 41 тысячи жителей области.