Во Владимире женщине отказали в пособии из-за чужих автомобилей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством областного центра была проведена проверка по обращению местной жительницы, которой отказали в получении меры социальной поддержки.

Женщина обратилась в тогда еще Отделение ПФР по Владимирской области, чтобы ей было назначено ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, но ей отказали. В обоснование сотрудники фонда ответили, что у заявительницы в собственности имеются два автомобиля, что не дает ей права на пособие. Причем женщина обращалась по этому вопросу неоднократно.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на самом деле приписываемые жительнице Владимира автомобили принадлежат другой женщине с точно такими же фамилией, именем и отчеством, но живущей в другом регионе.

В связи с этим руководителю регионального ОПФР было внесено представление, по результатам которого пособие было назначено, а также сделан перерасчет.