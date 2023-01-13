Инженеры ВлГУ создают компьютерную периферию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата

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Инженер ВлГУ Максим Зимин участвовал в конкурсе программы «Старт» по направлению «Цифровые технологии». По итогам экспертной оценки проект ученого получил грант в размере 4 миллионов рублей.

Программа «Старт-1» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии.

По данным Росстата на 2022 год, более 11 млн человек имеют статус инвалида, при этом доля занятых людей этой категории составляет всего 12 процентов. Одной из основных причин инвалидности являются заболевания, связанные с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, например, ДЦП, последствия инсульта, ампутации, дефекты и травмы конечностей.

«Лучшим вариантом работы для данной категории инвалидов является занятость в IТ-секторе. Наиболее интересные и востребованные профессии связаны с видеомонтажом, 3D-моделированием, редактированием изображений, программированием, WEB-дизайном. Людям с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата пользоваться стандартными манипуляторами – компьютерной мышью, планшетом, 3D-джойстиком – крайне затруднительно или вообще невозможно», – рассказывает Максим Зимин, который об этих проблемах знает из личного опыта.

Людям с различными расстройствами двигательных функций организма поможет специализированная компьютерная периферия.

Для реализации проекта будет создано малое инновационное предприятие при ВлГУ. В команду входят инженеры, преподаватели Регионального ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования ВлГУ, а также Юридического института вуза.