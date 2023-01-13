В Вязниках на пожаре в жилом доме мужчина едва не отравился угарным газом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 12 января в 16.47 диспетчеры Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о горящем доме №21\7 по улице Пушкинская.

На место ЧП выехали восемь сотрудников МЧС на двух машинах. К моменту их прибытия в одной из квартир дома наблюдалось много дыма. Звено газодымозащитников прошло внутрь и обнаружило мужчину, который был тут же вынесен на свежий воздух. Он едва не погиб, отравившись угарным газом. Пострадавшего передали сотрудникам «скорой помощи», которые увезли его в больницу.

Сам пожар оказался небольшим — сгорели вещи и отделка квартиры на площади 2 квадратных метра, удалось не допустить его распространение на соседние помещения.