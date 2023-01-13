В Коврове двое парней угнали легковушку и похитили набор инструментов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела по факту покушения на угон, угона и кражи. В преступлениях обвиняются 18-летний парень из Камешковского района и его 24-летний друг из Коврова.

По версии следствия, в октябре минувшего года друзья сговорились угнать легковой автомобиль, и через незапертую дверь пробрались в салон припаркованной во дворе дома легковушки. Но противоугонная система заблокировала двигатель, так что завести его не удалось. Тогда парни сняли магнитолу и забрали набор инструментов, которые впоследствии хозяин машины оценил в 6500 рублей, и пошли искать другой автомобиль.

Их выбор пал на «Ладу», которую молодые люди угнали, но на выезде из города машина заглохла. Тогда подозреваемые спрятали ее за придорожным кафе в поле, а магнитолу и набор инструментов забыли в багажнике.