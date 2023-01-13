Владимирцы смогут бесплатно перевести свои автомобили на природный газ

фото со страницы Правительства Владимирской области

С 2023 года в ряде регионов России, в том числе во Владимирской области, водителей смогут бесплатно перевести свой автотранспорт на природный газ. Это стало возможным благодаря увеличению доли федерального субсидирования на переоборудование машин на метан, региональному софинансированию и новой программе компании «Газпром газомоторное топливо».

Бюджетные средства полностью покрывают затраты на установку газобаллонного оборудования, которое можно приобрести у компании в рассрочку на 5 лет. Она погашается средствами, потраченными на заправку транспорта. Таким образом, переоборудование фактически ничего не стоит для водителя, использующего компримированный природный газ в качестве моторного топлива.

Сегодня метан реализуют 727 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций страны. Стоимость кубометра метана в среднем по России составляет 21 рубль, расход топлива равен расходу бензина.

Адреса и контакты партнёрских пунктов по переоборудованию транспорта размещены по ссылке (вверху страницы нужно выбрать регион).