В Коврове два человека спасены во время пожара в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 23.59 диспетчеры пожарной охраны приняли вызов на улицу Социалистическую, где случился пожар в доме №27.

На место ЧП были направлены 23 сотрудника МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их прибытия из окна четвертого этажа шел сильный дым.

На месте пожарные сформировали два звена газодымозащитников и направились на разведку, тушение и спасение людей.

Оказалось, что пожар случился в одной из квартир, где сгорела часть вещей и внутренняя отделка на площади 6 квадратных метров, пламя быстро ликвидировали.

В горевшей комнате пожарные обнаружили мужчину и женщину, которых вынесли на свежий воздух, оказали первую медпомощь и передали бригаде СМП, которая увезла их в больницу с отравлением угарным газом. Еще 22 человека были эвакуированы.

Причину случившегося устанавливают дознаватели МЧС. По предварительной версии, причиной стала неосторожность при курении.