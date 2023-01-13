Во Владимире хотят построить новое здание архива

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

В областном центре планируют построить современное здание архива. Сегодня документы в области хранятся в 4 зданиях Госархива, два из которых построены более 200 лет назад. Фонды насчитывают более 1,5 млн исторических свидетельств, начиная с 16 века. Можно узнать не только о жизни страны или региона, но и заглянуть в прошлое своей семьи, своих предков.

- Ранее в вопросе строительства мы заручились поддержкой председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. А 12 января получили одобрение и от руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова. Проект уже готов. Госэкспертиза пройдена. Рассчитываем на помощь со стороны федерального центра. Это будет наш общий вклад в сохранение богатой истории Владимиро-Суздальской земли, - сообщил губернатор Александр Авдеев.