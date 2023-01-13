Из-за ремонта моста въезд в Суздаль закроют на восемь месяцев

. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 февраля до 30 сентября 2023 года будет закрыт въезд в Суздаль со стороны Владимира. Причина в ремонте моста через Мжару на улице Ленина, которая находится рядом с заправкой «Лукойл». Об этом сообщила администрация древнего города.

Дорогу перекроют полностью. В качестве альтернативы жителям и гостям предлагают пользоваться улицами Толстого, Стромынка, Васильевская (сторона вокзала) и Ивановской заставой.

Напомним, что в 2024 году Суздаль будет отмечать свое тысячелетие. У властей осталось не так много времени, чтобы привести город в порядок.