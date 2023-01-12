Владимирских водителей предупреждают об уборке снега в ночь на 13 января

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 12 января с 20.00 до 7 часов утра 13 января водителям следует убрать свои автомобили с ряда городских улиц, чтобы не мешать работе технике, которая займется очисткой проезжих частей от снега.

Убираться в это время по следующим адресам:

- Парковка у областного суда - Парковка у кинотеатра "Киномакс-Буревестник" - Парковка у МИнБанка - Красносельский проезд - улица Погодина - улица Большая Московская (от улицы Музейной до Театральной площади и обратно) - улица Летне-Перевозинская - проспект Строителей (дублер) - улица Чернышевского - проспект Ленина - улица Большие Ременники - улица Никитская.

Водителям следует заблаговременно переставить автомобили, либо не оставлять их на этих участках до окончания указанного времени уборки.