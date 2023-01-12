Экс-главу владимирского ГУП «ДСУ-3» обвиняют в особо крупной растрате

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель городского прокурора Владимира утвердил обвинительное заключение в отношении экс-гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина, обвиняемого в растрате, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки, которая установила, что в 2020 году Роман Головин, занимая пост руководителя предприятия, с целью сохранения своего рабочего места, в том числе уже находясь под следствием по другому уголовному делу, ради сохранения своего рабочего места в один день уволил сразу шесть своих заместителей, даже не дав им отработать положенное по закону время.

При этом с замами были заключены соглашения, которые в нарушение закона содержали положения о выплате единовременных пособий при увольнении, которые должны были стать стимулом к подписанию этой бумаги.

После увольнения все бывшие заместители получили соответствующие выплаты. В результате этого предприятию был причинен ущерб на сумму 2,7 миллиона рублей. Сам Роман Головин вину не признал.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ленинский районный суд Владимира.

Напомним — Роман Головин и его непосредственный на тот момент руководитель, экс-заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин, также обвиняются в картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда.