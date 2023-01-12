В Собинке женщина-погорелец четыре года не может получить новую квартиру

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась на проблему с жильем.

Проверкой установлено, что дом жительницы Собинки еще в 2019 году был признан аварийным и подлежащим реконструкции. А через некоторое время там случился пожар, в результате чего жить в ветхих помещениях стало просто невозможно. Поэтому администрация Собинки предоставила женщине жилье из маневренного фонда.

В ту же пору пенсионерку признали малоимущей и нуждающейся в жилье, предоставляемом по договору социального найма, однако до сих пор ничего ей не предоставили.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд, потребовав обеспечить женщину нормальным жильем взамен утраченного. Суд удовлетворил это требование.

Фактическое устранение нарушения находится на прокурорском контроле.