У жителя Петушинского района нашли 145 свертков с синтетическим наркотиком

фото УМВД по Владимирской области

В конце декабря 2022 года в Петушинском районе задержали ранее судимого 37-летнего жителя. У него полицейские обнаружили и изъяли 145 бумажных и полимерных свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

По заключению экспертов, изъятое вещество – синтетическое наркотическое средство метадон, массой более 100 граммов. Расфасованные пакетики с наркотиком местный житель должен был разложить по тайникам на территории Петушинского района, сообщает областное УМВД.

Мужчина во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.