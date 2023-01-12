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НовостиПроисшествия12 января 2023 11:52

У жителя Петушинского района нашли 145 свертков с синтетическим наркотиком

Мужчина заключен под стражу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото УМВД по Владимирской области

фото УМВД по Владимирской области

В конце декабря 2022 года в Петушинском районе задержали ранее судимого 37-летнего жителя. У него полицейские обнаружили и изъяли 145 бумажных и полимерных свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

По заключению экспертов, изъятое вещество – синтетическое наркотическое средство метадон, массой более 100 граммов. Расфасованные пакетики с наркотиком местный житель должен был разложить по тайникам на территории Петушинского района, сообщает областное УМВД.

Мужчина во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.