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НовостиОбщество12 января 2023 11:45

В Гусь-Хрустальном в ходе рейда ГИБДД выявлено 290 нарушителей

Работа проводилась совместно с представителями добровольной народной дружины
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе совместного рейда сотрудники Госавтоинспекции и их добровольные помощники выявили 290 нарушений правил дорожного движения, причем не только водителей, но и пешеходов.

Самыми распространенными нарушениями стали не пристегнутые ремни безопасности, отсутствие при себе водительских удостоверений, нарушения правил тонировки и прочие. Пешеходов оформляли за переходы улицы в неположенных местах.

Также за время рейдов были задержаны 11 пьяных водителей, еще один от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По всем фактам были составлены административные протоколы.

Также пешеходам посоветовали использовать световозвращающие элементы в темное время суток, а водителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения.