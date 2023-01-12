В Александровском районе изъяли заброшенный земельный участок

. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В декабре 2016 года региональным Управлением Россельхознадзора была проведена проверка земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью более 23 гектаров, расположенном в Александровском районе и принадлежащем на праве общей долевой собственности (по 1/2 доли в праве) двум физическим лицам.

Собственники не проводили мероприятия по воспроизводству плодородия земель, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания. Кроме того, на участке были размещены песок, щебень, гравий, расположены бурты, со снятым плодородным слоем.

За невыполнении установленных требований собственники земельного участка в феврале 2017 года привлечены к административной ответственности. С 2017 по 2021 годы неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений и приведении земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.

В июне 2022 года в Департамент имущественных отношений Владимирской области были направлены документы для изъятия земель. 11 января 2023 года в региональное Управление Россельхознадзора поступило заочное решение Александровского районного суда, согласно которому исковые требования удовлетворены.

Суд постановил изъять неиспользуемый земельный участок сельскохозяйственного назначения для продажи его с публичных торгов.