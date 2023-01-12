В Муроме сотрудница предприятия украла украшения у своих сослуживиц

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце декабря в полицию Мурома поступили сразу три схожих заявления от сотрудниц одного из местных предприятий. Женщины рассказали, что из раздевалки организации пропали их золотые украшения на 30 тысяч рублей в общей сложности.

В ходе работы сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, которой оказалась 29-летняя девушка из числа сотрудниц этой же организации.

После задержания она созналась в том, что действительно взяла украшения своих коллег, а затем сдала их в ломбард. Полученные деньги дама потратила на частичное закрытие кредитов по микрозаймам.

В итоге оперативники изъяли из ломбарда украшения, и вскоре вернут их законным хозяйкам, а следователи возбудили по данным фактам уголовные дела по статье «Кража». На время следствия девушку отпустили под подписку о невыезде.

После случившегося с работы ее уволили.