В Коврове пассажира сняли с поезда за нахождение в пьяном виде

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Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, в дежурную часть ЛОП на станции Ковров поступила информация о том, что к поезду «Москва — Нижний Новгород» просят наряд полиции.

Как выяснилось, полицию вызывал начальник поезда, так как 38-летний житель Москвы, следовавший в качестве пассажира, в нетрезвом виде начал мешать отдыху других пассажиров и работе членов поездной бригады, при этом мужчина выражал неуважение к окружающим и нецензурно бранился.

Поэтому начальник поезда составил акт о снятии, согласно которого полицейские и высадили нарушителя с поезда. Его доставили в отдел и составили административный протокол за появление в общественных местах в нетрезвом виде, после чего мужчине пришлось отправляться за билетом на другой поезд.