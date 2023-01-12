В Суздальском районе после капремонта откроется дом культуры

фото Министерства культуры Владимирской области

13 января в селе Борисовском Суздальского района состоится торжественное открытие Дома культуры после проведения его капитального ремонта. В 2022 году на эти цели было направлено 22,7 миллиона рублей, ещё 16,5 миллионов рублей выделено на оснащение учреждения.

В Доме культуры проведены кровельные работы, отремонтированы фасад, входная зона, заменены окна и система отопления, обновлены зрительный зал на 244 места, фойе, коридоры, библиотека, кружковые комнаты. Установлены видеопроекционное оборудование, системы видеонаблюдение и вентиляции, интерьерная подсветка зрительного зала. Приобретены современная мебель, звуковое, световое и мультимедийное оборудование, механизмы и одежда сцены.

В обновлённом здании общей площадью более 785 кв. м теперь есть танцевальный зал, библиотека, зона отдыха и ожидания, игровое пространство для детей, спортивный клуб, кружковые комнаты, костюмерная мастерская.