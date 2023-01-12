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НовостиОбщество12 января 2023 9:13

На дорогах 19 населенных пунктов Владимирской области появится освещение

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Министерства дорожного хозяйства Владимирской области

фото Министерства дорожного хозяйства Владимирской области

В 2023 году «Владупрадор» продолжит реализацию программы по устройству искусственного освещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в границах населённых пунктов, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Искусственным освещением будет обеспечено 19 населённых пунктов с населением более 30 тысяч человек.

На сегодняшний день проходит процедура подачи заявок на выполнение этих работ по 8 объектам в 5 районах области – Александровском (деревни Лисавы и Тириброво), Гусь-Хрустальном (посёлок Иванищи), Камешковском (деревня Новая Печуга), Ковровском (село Осипово, посёлки Нерехта и Красный Октябрь) и Суздальском (село Мордыш).

Завершено определение подрядчика на разработку проектной документации по устройству искусственного освещения в деревнях Демидово и Аксёново Гусь-Хрустального района, посёлке Галицы Гороховецкого района и селе Горки Камешковского района.