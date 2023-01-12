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НовостиОбщество12 января 2023 9:07

Владимирцев предупреждают о перебоях с лекарствами в аптеках

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшее время из аптек Владимирской области могут исчезнуть самые популярные лекарства. Сейчас большой спрос на противовирусные против гриппа и лекарства от ОРВИ.

Росздравнадзор сообщает, что могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей.

В связи со сложившейся ситуации активизировались мошенники. Они предлагают за доставку необходимого лекарства внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются. Приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.