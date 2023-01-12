В Покрове мужчина незаконно срубил деревья на 9 миллионов рублей

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Областная прокуратура установила, что в Покрове правообладатель земель и мужчина заключили договор субаренды земельного участка площадью более 150 тысяч квадратных метров с разрешенным использованием под размещение объектов торговли.

Впоследствии мужчина обратился в администрацию Покрова с заявлением о выдаче разрешения на сплошную очистку всего арендованного участка от деревьев и кустарника для проведения работ его освоению, им предоставлен акт обследования, в соответствии с которым в зону работ попадает 14 деревьев. Администрация дала согласие, компенсационная стоимость определена в размере 95,2 тысячи рублей, работы по очистке участка проведены.

В то же время, по данным ГКУ ВО «Заречное лесничество», общее количество срубленных деревьев составило почти 1400 штук, при этом ущерб, причинённый администрации города, превысил 9,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.