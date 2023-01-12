Кольчугинское коммунальное предприятие накопило больше 4 миллионов рублей долгов по зарплате

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4,4 миллиона рублей задолженности по зарплате взыскали судебные приставы в пользу работника коммунального предприятия в Кольчугинском районе.

За защитой своих прав обратился мужчина, ранее занимающий руководящую должность на предприятии по распределению пара и горячей воды. Будучи своевременно ознакомленным с постановлением о возбуждении исполнительного производства руководство не торопилось в добровольном порядке оплачивать имеющуюся задолженность. Сотрудником Управления ФССП России по Владимирской области был наложен арест на дебиторскую задолженность.

В результате принятых своевременных мер долг по заработной плате полностью взыскан. Более 4 миллионов рублей перечислены на счет взыскателя.

В течение 2022 года судебными приставами были восстановлены трудовые права 19 работников кольчугинского предприятия по распределению пара и горячей воды на общую сумму свыше 7,5 миллионов рублей.