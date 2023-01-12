В Петушках бывшая работница интернет-магазина с приятелями украла чужую посылку

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Петушинском районе полицейские нашли 21-летнюю местную жительницу и двух ее сообщников, подозреваемых в мошенничестве.

Установлено, что ранее 21-летняя девушка работала в пункте выдачи одного из интернет-магазинов, расположенного в городе Петушки. После увольнения у нее остался доступ к базам, чем она и решила воспользоваться в корыстных целях. Злоумышленница предложила двум приятелям похитить чужую посылку. Зайдя в базу данных, она сообщила молодым людям необходимые сведения, предоставив которые в пункте выдачи, они смогли беспрепятственно забрать оплаченный товар стоимостью 14 тысяч рублей, сообщили в областном УМВД.

Реальный покупатель, узнав о том, что посылка уже выдана, обратился с заявлением в полицию. Девушка и два ее приятеля во всем признались.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".