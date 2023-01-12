В Ковровском районе предприятие выбрасывает в атмосферу больше 143 тонн загрязняющих веществ

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимирской природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха.

Установлено, что АО Агрофирма «Заречье» разводит молочный крупный рогатый скои т производит сырое молоко. При этом организация эксплуатирует животноводческий комплекс, расположенный в деревне Ручей Ковровского района, который поставлен на учет в качестве объекта 2 категории, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Согласно данных Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям, на объекте имеется 33 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, общий выброс вредных веществ превышает 143 тонны в год: в атмосферу поступают оксид железа, аммиак, диоксид азота, оксид азота (II), углерод (сажа), диоксид серы, оксид углерода, метан и другие, сообщает областная прокуратура.

При этом у организации отсутствуют разрешительные документы на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, что может повлечь непредсказуемые последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения. Гражданское дело назначено к рассмотрению.