Во Владимирской области 12 января коронавирус подтвержден у 22 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 12 января лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

4 заболевших в Гусь-Хрустальном, по 3 случая во Владимире и Муромском районе, по 2 заболевших в Ковровском, Кольчугинском и Вязниковском районах, по 1 - в Александровском, Юрьев-Польском, Киржачском, Камешковском, Гороховецком районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178824 случая заболевания (49666 сл. в г. Владимире, 19302 сл. в Муромском, 21129 сл. в Ковровском, 6365 сл. в Петушинском, 8620 сл. в Кольчугинском, 10961 сл. в Александровском, 7233 сл. в Юрьев-Польском, 15916 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3581 сл. в Собинском, 1973 сл. в г. Радужный, 5823 сл. в Киржачском, 4090 сл. в Камешковском, 3295 сл. в Гороховецком, 4559 сл. в Меленковском, 6043 сл. в Вязниковском, 6213 сл. в Суздальском, 2317 сл. в Селивановском).