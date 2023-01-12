Во Владимирской области из-за гололедицы объявили желтый уровень опасности

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во Владимирской области до 13 января сохранятся неблагоприятные погодные условия.

Несмотря на повышение температуры до -10 градусов 12 января и -6 градусов 13 января, жителей региона предупреждают о гололедице. В связи с этим синоптики объявили жёлтый уровень опасности. Он будет действовать до 11 часов пятницы. К слову, в областном центре больших участков, покрытых льдом, нет. Дворники щедро посыпали снег песком, отчего на дорогах образуется грязное месиво.

К предстоящим выходным во Владимире ожидается потепление. Столбики термометров покажут -5, -4 градуса. Возможен снег.