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НовостиОбщество12 января 2023 6:06

Во Владимирской области из-за гололедицы объявили желтый уровень опасности

Неблагоприятная обстановка продлится до 13 января
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во Владимирской области до 13 января сохранятся неблагоприятные погодные условия.

Несмотря на повышение температуры до -10 градусов 12 января и -6 градусов 13 января, жителей региона предупреждают о гололедице. В связи с этим синоптики объявили жёлтый уровень опасности. Он будет действовать до 11 часов пятницы. К слову, в областном центре больших участков, покрытых льдом, нет. Дворники щедро посыпали снег песком, отчего на дорогах образуется грязное месиво.

К предстоящим выходным во Владимире ожидается потепление. Столбики термометров покажут -5, -4 градуса. Возможен снег.