Во Владимире за антисанитарию осудят поставщика пищи для роддома №2

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель городского прокурора Владимира утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Республики Коми, который является гендиректором коммерческой организации, занимавшейся приготовлением лечебного питания для нужд родильного дома №2 Владимира.

Руководителю фирмы инкриминируют нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления массового заболевания и отравления людей.

По версии следствия, с 1 января по 17 марта 2022 года компания поставляла лечебную пищу в роддом №2. Производство находилось во Владимире в подвале дома №18 по улице Гагарина.

В ходе проверки обнаружились многочисленные нарушения санитарных правил при приготовлении этой пищи. Так, на предприятии полностью отсутствовали дезинфицирующие средства, уборка помещений проводилась плохо, лабораторные исследования при контроле за качеством приготовления продукции не проводился, моечного оборудования не имелось, а в помещениях присутствовали насекомые.

Все это привело к тому, что на поверхности инвентаря появились группы кишечных палочек, которые могут попасть в организм человека и стать причиной не только острых пищевых отравлений, но и других инфекционных заболеваний, что ставило в опасность здоровье рожениц и их детей.

Сам гендиректор вину признал полностью. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ленинский районный суд.