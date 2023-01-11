Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 12:43

Во Владимирской области пройдет больше 400 спортивных соревнований

В их числе 1 международный турнир, 9 чемпионатов и 9 первенств России
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Ольга МАКАРОВА

В прошлом году Владимирская область вошла в десятку лучших регионов страны по проведению крупных спортивных мероприятий. Эта работа продолжится и в наступившем году: запланированы более 400 спортивных соревнований.

Уже в феврале в городах и районах области пройдёт популярная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2023», а также лыжные марафоны «VladimirSKI PROKU» во Владимире и памяти сотрудников ЦСН «ВЫМПЕЛ» в Киржаче. Мероприятия Всемирного дня катания на коньках и конькобежные соревнования «Лёд надежды нашей» состоятся в Муроме, зимний полумарафон (трейл) – в Суздале, лыжный марафон «Баринова роща» – в Гусь-Хрустальном.

Кроме того, в этом году будет организовано порядка 150 физкультурных мероприятий для всех желающих, в том числе «Богатырские Игры», «Зарядка с чемпионом», «Игры патриотов», фестивали пляжных видов спорта, спортивно-логических игр «Vladimir-Open – 2023», «Велолето», шахматный фестиваль «Царские игры», VII Владимирский полумарафон «Золотые ворота» и многие другие.