Во Владимирской области пройдет больше 400 спортивных соревнований

. Фото: Ольга МАКАРОВА

В прошлом году Владимирская область вошла в десятку лучших регионов страны по проведению крупных спортивных мероприятий. Эта работа продолжится и в наступившем году: запланированы более 400 спортивных соревнований.

Уже в феврале в городах и районах области пройдёт популярная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2023», а также лыжные марафоны «VladimirSKI PROKU» во Владимире и памяти сотрудников ЦСН «ВЫМПЕЛ» в Киржаче. Мероприятия Всемирного дня катания на коньках и конькобежные соревнования «Лёд надежды нашей» состоятся в Муроме, зимний полумарафон (трейл) – в Суздале, лыжный марафон «Баринова роща» – в Гусь-Хрустальном.

Кроме того, в этом году будет организовано порядка 150 физкультурных мероприятий для всех желающих, в том числе «Богатырские Игры», «Зарядка с чемпионом», «Игры патриотов», фестивали пляжных видов спорта, спортивно-логических игр «Vladimir-Open – 2023», «Велолето», шахматный фестиваль «Царские игры», VII Владимирский полумарафон «Золотые ворота» и многие другие.