В Киржачском районе будут производить заполнитель для энергоэффективного бетона

фото Правительства Владимирской области

В 2023 году в Киржачском районе ООО «Группа компаний КТБ» начнёт строительство предприятия по производству стекловидного заполнителя для энергоэффективного бетона. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Объём инвестиций – свыше 500 миллионов рублей. На новом предприятии на первом этапе планируется создать 30 рабочих мест, а в 2025 году за счёт расширения производства – ещё 20 рабочих мест.

«Сейчас такое время, когда надо бороться за каждый проект, за каждое новое рабочее место. Если в области есть предприятия, имеющие перспективы для развития, если есть предприниматели, которые обладают инициативой и пользуются поддержкой местных, региональных и федеральных властей, если есть интересные площадки, то в городе будет жизнь, будет развиваться не только его экономика, но и социальная сфера», – уверен Губернатор Александр Авдеев.