Во Владимирскую ассоциацию проектировщиков предоставили подложный документ

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 6 мая минувшего года в Объединение проектировщиков Владимирской области обратился предприниматель, который подал заявление о прием в члены ассоциации.

Членство в этом объединении дает право на включение в реестр изыскателей и проектировщиков, а соответственно, влечет возникновение права готовить проектную документацию для различных организаций и вносить в нее изменения.

Предприниматель подал документы, согласно котором у него в штате числился специалист, который занимался работами именно такого профиля, и 12 мая бизнесмена включили в члены ассоциации. В том числе он подавал заверенную копию трудовой книжки сотрудника.

Однако прокуратура в ходе проверки установила, что документ оказался подложным — данный специалист у предпринимателя не работает и работ по проектировке не проводит.

В связи с этим материалы проверки были направлены следователям регионального главка полиции, которые возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Ранее на бизнесмена возбудили дело об использовании подложного документа при внесении в реестр квалифицированных подрядных организаций.

Расследование обоих дел находится на контроле прокуратуры Владимирской области.