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НовостиОбщество11 января 2023 11:48

Владимирские мужчины стали лидерами по нездоровому образу жизни

Исследование провело Росстат
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Росстата, доля мужчин в России, не ведущих здоровый образ жизни, в 2022 году выросла в среднем на 15% - с 40,4 до 54,9% от общего числа мужчин в стране. Исследование проводилось в сентябре-октябре прошлого года методом личного опроса и охватило около 60 тысяч домохозяйств во всех регионах России.

Россиян разделили на три группы: люди с высокой приверженностью ЗОЖ — те, кто не курит, занимается спортом, ест фрукты и овощи, выпивает не более 168 граммов чистого спирта в неделю; люди с удовлетворительной приверженностью ЗОЖ — те, кто не курит и при этом не соблюдает одну из других норм; люди, ведущие нездоровый образ жизни.

Владимирская область возглавила список регионов с наибольшим приростом мужчин, ведущих нездоровый образ жизни — он составил 38%. Более внимательно к своему здоровью относятся жители Северо-Кавказского федерального округа, Камчатки, Якутии, Астраханской, Рязанской и Липецкой областей.