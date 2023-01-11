Во Владимире молодой человек украл из кафе новогоднюю пихту

Фото: кадр с записи камеры видеонаблюдения. Предоставлено УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего парня из Владимира, обвиняемого в краже новогоднего дерева.

Заявление о краже дерева поступило в конце декабря от руководства кафе, расположенного на улице Большая Московская. По словам работников точки общепита, сумма ущерба составила 5000 рублей.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что кража новогодней пихты была запечатлена. Некий молодой человек, проходивший мимо летней веранды кафе, забрал дерево и унес.

Личность молодого человека удалось установить, а вскоре его задержали. Владимирец сознался в краже и рассказал, что в тот день был пьян, и по дороге ему приглянулась пихта, украшенная гирляндами и шарами. Он захотел поставить ее у себя дома, в связи с чем и стащил.

Но так как парень был сильно пьян, донести пихту до дома он не смог и бросил ее по дороге. По данному факту дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сам любитель новогодних деревьев отпущен на время следствия под подписку о невыезде.