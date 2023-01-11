В Юрьев-Польском водитель автомобиля осужден за гибель девушки

Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Юрьев-Польский суд 11 января вынес обвинительный приговор по обвинению местного жителя в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека.

Суд установил, что вечером 28 июня водитель легковой машины «Форд Фьюжн» ехал по улице 1 Мая города Юрьев-Польский в сторону Петропавловского переулка.

На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу 16-летней девушке, которую в результате сбил.

К сожалению, через некоторое время пострадавшая скончалась от тяжелой открытой черепно-мозговой травмы.

Сам мужчина полностью признал свою вину. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил его к 2 годам колонии-поселения, а также лишил на 2 года права управления транспортом.

Приговор в законную силу не вступил.