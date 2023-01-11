За сутки с улиц Владимира вывезли более 3100 кубометров снега

Фото администрации города Владимира.

В мэрии Владимира отчитались о ходе уборки снега в областном центре. Учитывая, что из-за морозов новых осадков в последние дни не было, объемы вывоза снега уменьшились. Но тем не менее за последние стуки из города вывезено свыше 3100 кубометров снега. Также за прошедшие сутки израсходовано 34 кубометра песко-соляной смеси.

В ночь с 10 на 11 января в этих работах было задействовано 44 единицы спецтехники МКУ «ЦУГД». С раннего утра 11 января специалисты муниципального предприятия продолжали данные работы. По официальным данным кК работе привлечено 46 единиц техники, в том числе 14 комплексных дорожных машин, 2 грейдера, трактора, снегопогрузчики, самосвалы, а также 68 рабочих ручной уборки.