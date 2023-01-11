Во Владимирской области в праздники совершено 17 дистанционных мошенничеств

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в этих 17 случаях жертвы аферистов перевели жуликам в общей сложности более 1 миллиона рублей.

Любопытно тут то, что почти все потерпевшие уверили полицейских, что прекрасно знали о подобных схемах обмана, но в какой-то момент их бдительность притуплялась, и дальше их контролировали мошенники.

А буквально накануне аналогичным образом у жителя Гороховца аферисты под предлогом мгновенной выгоды от инвестиций выманили 2 миллиона рублей. В тот же день жительница Владимира поверила «сотруднику банка» о неких странных операциях по ее счету, и перевела 5 миллионов рублей туда, куда ей сказали.

Сами жертвы жуликов обратились к владимирцам с просьбой быть бдительными и не поддаваться на уловки. В любом случае, никогда и ни под каким предлогом не следует переводить деньги неизвестным людям. Об этом и предупреждают полицейские.