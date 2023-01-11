Из-за ремонтных работ ограничат движение по улице по улице Сакко и Ванцетти

фото с сайта городской администрации

В связи с ремонтными работами в районе дома на ул. Сакко и Ванцетти, 42 на тепловых сетях, обслуживаемых Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс», сегодня с 12 до 24 часов будет ограничено движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти на участке от улицы Горького до пересечения с улицы Зеленой, сообщает городская администрация.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за неудобства и сообщает, что ремонтные работы будут завершены в самые сжатые сроки.