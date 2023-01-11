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НовостиОбщество11 января 2023 8:01

Из-за ремонтных работ ограничат движение по улице по улице Сакко и Ванцетти

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

В связи с ремонтными работами в районе дома на ул. Сакко и Ванцетти, 42 на тепловых сетях, обслуживаемых Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс», сегодня с 12 до 24 часов будет ограничено движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти на участке от улицы Горького до пересечения с улицы Зеленой, сообщает городская администрация.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за неудобства и сообщает, что ремонтные работы будут завершены в самые сжатые сроки.