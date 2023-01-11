На станции Мстера аварийный дом был признан опасным для жильцов

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Вязниковского района была проведена проверка в части соблюдения требований законодательства о переселении людей из аварийного жилья.

Установлено, что многоквартирный дом, расположенный на станции Мстера на улице 2-я Кирзаводская, 5, был признан аварийным, а срок отселения жителей власти установили до 2025 года.

Однако в ходе проведенных специалистами региональной Госжилинспекции, ГУП «Владимиргражданпроект» и Фонда капитального ремонта Владимирской области исследований обнаружилось, что дом находится в очень плохом состоянии.

Эксперты сделали вывод, что его техническое состояние оценивается, как недопустимое, и находиться в нем опасно, так как дом может внезапно обрушиться.

В связи с этим прокуратура обратилась в Вязниковский городской суд с иском к поселковым властям, потребовав отселить жильцов в новые благоустроенные квартиры в границах поселка. Суд требование удовлетворил, фактическое его исполнение находится на контроле надзорного ведомства.