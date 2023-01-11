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НовостиОбщество11 января 2023 7:34

Счетная палата Владимирской области проверит центр "Авангард"

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Правительства Владимирской области

фото Правительства Владимирской области

Счетная палата Владимирской области проведет проверку законности и эффективности использования средств субсидии, направленной автономной некоммерческой организации «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Объем субсидии, предусмотренной АНО «Авангард» законом об областном бюджете на 2022 год, составлял более 114 миллионов рублей за счет средств областного бюджета.

Среди основных задач проверки: анализ состава и структуры расходов АНО «Авангард», оценка законности использования средств субсидии, оценка эффективности использования государственного имущества, переданного АНО «Авангард», проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения данным имуществом; аудит в сфере закупок, товаров, работ и услуг.