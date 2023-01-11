В Муроме создадут технопарк в сфере электронной промышленности

Фото из архива Алексея Говырина.

На базе «Муроммашзавода» возможно появление технопарка в сфере электронной промышленности. Конкурсная комиссия Минпромторга предварительно одобрила заявку муромлян. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин у себя в телеграм-канале.

"Такой ответ пришёл сегодня из министерства на мой депутатский запрос о поддержке «Муроммаша». С просьбой поддержать проект ко мне обратились сами заводчане во время моей поездки в Муром в конце ноября. После общения с руководством предприятия и консультаций с Департаментом экономического развития Владимирской области обратился в Минпромторг", написал депутат.

Известно, что заявки на создание технопарка в сфере электронной промышленности подали шесть регионов. Комиссия для участия в отборе допустила пять из семи представленных проектов. Предварительно принято решение в пользу «Муроммаша». Теперь Минпромторг планирует заключить соглашение с правительством Владимирской области на предоставление субсидий в 2023-2025 годах для реализации проекта.