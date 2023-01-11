Во Владимирской области будет продолжен проект ухода за пожилыми людьми

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области продолжается внедрение пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

В прошлом году были введены дополнительные ставки сиделок в стационарных учреждениях социального обслуживания. 96 нуждающихся Владимира получили бесплатные услуги сиделки на дому (28 часов в неделю).Отзывы семей самые положительные, сообщила директор департамента социальной защиты Любовь Кукушкина.

Утверждена «дорожная карта» на 2023 год, в рамках которой предусмотрено: развитие проекта во Владимире, Ковровском и Муромском районах; создание регионального и территориальных координационных центров СДУ; обучение сотрудников; предоставление услуги сиделки; приобретение в пункты проката средств реабилитации.

По вопросам предоставления социальных услуг следует обращаться в комплексные центры социального обслуживания.