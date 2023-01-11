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НовостиОбщество11 января 2023 6:58

15 медицинских учреждений Владимирской области получат машины скорой помощи

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Правительства Владимирской области

фото Правительства Владимирской области

12 января губернатор Александр Авдеев вручит ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи руководителям 15 учреждений здравоохранения Владимирской области.

Во исполнение поручений президента об обеспечении необходимым спецтранспортом расположенных в сельской местности, посёлках и малых городах медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в конце 2022 года в наш регион поставлено 14 автомобилей скорой медицинской помощи, оснащённых медоборудованием по классу «В» (интенсивная терапия) и 1 автомобиль, оснащённый оборудованием по классу «С» (реанимация).