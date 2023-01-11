15 медицинских учреждений Владимирской области получат машины скорой помощи

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12 января губернатор Александр Авдеев вручит ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи руководителям 15 учреждений здравоохранения Владимирской области.

Во исполнение поручений президента об обеспечении необходимым спецтранспортом расположенных в сельской местности, посёлках и малых городах медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в конце 2022 года в наш регион поставлено 14 автомобилей скорой медицинской помощи, оснащённых медоборудованием по классу «В» (интенсивная терапия) и 1 автомобиль, оснащённый оборудованием по классу «С» (реанимация).